Папа Римский отказался принять пожертвование от президента Аргентины

Папа Римский Франциск отказался принять от президента Аргентины Маурисио Макри пожертвование в сумме 16 млн 666 тысяч песо (чуть меньше 1,2 млн долларов), которое, как надеялся аргентинский лидер, должно было поступить в пользу образовательного фонда Scholas Occurentes, поддерживаемого понтификом. Мотивом отказа послужило то, что в этой сумме присутствует число 666,сообщает newsru.com.

О пожертвовании было объявлено в конце мая в Риме в ходе церемонии, где Папа вручал медали голливудским звездам Джорджу Клуни, Сальме Хайек и Ричарду Гиру, которые согласились быть послами благотворительности. Вскоре после вручения Макри заявил о своем намерении передать деньги фонду.

Однако, как сообщила в разделе, посвященном Ватикану, итальянская газета La Stampa, Франциск обратился к аргентинскому филиалу Фонда с просьбой вернуть деньги спонсору. В своем письме он писал: "Я не люблю число 666".

Как отмечает британская The Guardian, понтифик особенно был раздражен тем, что аргентинские СМИ представили пожертвование президента как знак потепления в отношениях между духовным и политическим лидерами.

Глава Scholas Occurentes исполнил пожелание понтифика и вернул деньги, заявив, что находятся люди, которые «пытаются исказить этот жест спонсора, желая посеять смуту среди аргентинцев».

Правительственные чиновники, со своей стороны всячески отрицают, что возврат пожертвования связан с каким бы то ни было злым намерением.

"Там не было никакой враждебности по отношению к президенту", - заявила министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра после встречи с Папой Франциском в Риме.