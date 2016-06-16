В Украину прибыл госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

Основная цель поездки ватиканского прелата - принести солидарность Папы Франциска и всей Католической Церкви жителям страны, которые стали жертвами военного конфликта, сообщает Радио Ватикана.

16 июня представитель Святейшего Отца посетил город Запорожье, в восточной части страны, где число беженцев и пострадавших наиболее высоко. Обращаясь к представителям Церквей и религиозных конфессий города, кардинал Паролин подчеркнул, прежде всего, трагедию невинных детей, которые становятся первыми жертвами мин в зоне боевых действий, и решительно осудил продолжающийся конфликт.

Кардинал Паролин доставил в Украину собранные католическими общинами Европы и выделенные лично Папой Франциском средства для жертв насилия из восточной части страны и передал их в распоряжение специального технического комитета, который возглавляет монс. Ян Собило, вспомогательный епископ Харьковско-Запорожской епархии РКЦ.

Категорически исключая любой мотив прозелитизма, кардинал Паролин заявил, что «распределение гуманитарной помощи будет проходить независимо от вероисповедания, этнического происхождения пострадавших или от того, на каком языке они говорят. Единственным критерием будет реальная нужда этих людей».

В программе визита государственного секретаря Ватикана - встречи с государственными руководителями Украины и местными властями. Во время поездок в Киев, Запорожье и Львов кардинал Паролин ознакомится с жизнью Католической Церкви обоих обрядов.