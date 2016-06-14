Представитель Ватикана при ОБСЕ заявил, что в Европе дискриминируют христиан (укр.)

Постійний спостерігач від Апостольського Престолу при ОБСЄ, виступаючи на засіданні цієї організації з нагоди Міжнародного дня мігрантів та біженців о. Януш Урбанчик вказав на проблему великого напливу в Європу людей, які втікають від війни, переслідувань або бідності. За словами представника Апостольського Престолу, «важливо, щоб дивитися на мігрантів не тільки з точки зору їх регулярного або нерегулярного статусу, але перш за все як на особу, яка при пошані її гідності, може внести свій вклад в процвітання і розвиток всіх».

Це особливо стосується тих, хто з відповідальністю бере на себе обов’язки, які на своїх громадян накладає, країни яка його приймає, з вдячністю шанує матеріальну і духовну спадщину країни перебування, дотримується її законів і вносить свій вклад в свої витрати», - сказав дипломат Ватикану, читаючи папське послання на цьогорічному і Всесвітньому дні мігрантів та біженців.

У справі сприяння толерантності прелат Урбанчик сказав: «Моя делегація з жалем відзначає, що в Європі, ви можете побачити загальний ріст расизму і нетерпимості, включаючи антисемітизм та дискримінацію по відношенню до мусульман. Християни також страждають від нетерпимості і дискримінації, і, коли вони знаходяться в більшості і в меншості, і часто це залишається непоміченим».

Як зазначив представник Ватикану в ОБСЄ, в числі основних причин такого стану справ на нашому континенті є спихання релігії на узбіччя і соціальної ворожості стосовно до християн. А християнство є основною релігією в Європі «Таким чином, Апостольська Столиця закликає як ОБСЄ, так і Раду Європи, щоб звернули належну увагу на дискримінацію і нетерпимості по відношенню до християн в Європі. - сказав прелат Урбанчик. Ігнорування цього може поставити під загрозу стабільність міжнародної спільноти, що призводить до насильства і конфліктів в ширшому масштабі» - зазначив о. Урбанчик.

Католицький оглядач з посиланням на Deon pl