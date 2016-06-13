Папа Римский напомни о том, что больных нужно любить, а не отгораживаться от них

Утром 12 июня на ватиканской площади Папа Франциск совершил Святую Мессу, на которой присутствовали тысячи участников Юбилея больных и людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает "Радио Ватикан".

В своей проповеди Святейший Отец отметил, что счастья, «которого желает каждый из нас, можно достичь только тогда, когда мы способны любить. Таков наш путь, и нет другого: это всегда вопрос любви. Подлинный вызов в том, чтобы любить ещё больше. Сколько же людей страдающих, с ограниченными возможностями открываются заново к жизни, едва ощутив, что их любят! Сколько же любви может излиться из сердца от одной лишь улыбки. Такова терапия улыбки...»

Господь Иисус, отметил Папа, прекрасно понимает наши слабости, потому что Он Сам испытал их, особенно на Кресте Голгофы; Он также был врачом, Который исцелял больных медициной любви. Святейший Отец подчеркнул, что рано или поздно мы встречаемся с собственными недугами или с болезнью других. Перед лицом такого драматического опыта этот мир диктует собственные сценарии:

«В наше время, когда уход за телом стал массовой навязчивой идеей и, следовательно, большим бизнесом, всё несовершенное должно быть спрятано от глаз, так как оно угрожает счастью и спокойствию привилегированных, а также подрывает доминирующую модель».

Тогда в обществе, отметил Папа, возникает соблазн полагать, что «лучше держать этих людей в изоляции» или за каким-то забором, возможно даже позолоченным, в своего рода «резервациях» социальной опеки, лишь бы они не мешали «ложному комфорту». В худшем случае приходят мысли о скорейшем избавлении от них, дабы они не превратились в непосильную экономическую обузу, с горечью отметил Папа Франциск:

«В действительности, какой же иллюзией живёт сегодняшний человек, закрывая глаза на болезни и инвалидность! Он не понимает подлинного смысла жизни, которая также включает в себя принятие страданий и ограничений. Мир становится лучше не из-за того, что состоит только из людей, кажущихся ‘совершенными’, если не сказать ‘замаскированных под идеальных’, но когда между людьми растут отношения солидарности, взаимного признания и уважения».

Святая Месса в Ватикане стала трогательным выражением близости к инвалидам: все литургические чтения дублировались на международном языке жестов. Больные и инвалиды читали библейские тексты и возносили молитвенные прошения. Впервые в истории на площади Святого Петра Евангелие было представлено - как театральная сцена - группой людей с ограниченными возможностями в костюмах времён Нового Завета, чтобы воскресное евангельское чтение смогли понять паломники с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Евангелие, отметил Папа Франциск, повествует о грешнице, которая подвергается осуждению, в то время как Христос сердечно принимает её. Нежность Иисуса, по словам Святейшего Отца, это «знак Божьей любви ко всем людям страдающим и отверженным», в частности затронутым одним из наиболее частых современных духовных недугов: «патологией печали», когда человек страдает из-за недостатка любви или от того, что его предали:

«Соблазн замкнуться в себе становится очень сильным, и человек рискует на всю жизнь потерять возможность любить, несмотря ни на что».

Тайна христианской жизни, отметил Папа, обозначена пасхальным динамизмом смерти и воскресения, полученным в Таинстве Крещении. Погрузившись в воду, мы были погребены со Христом и, выйдя из воды, облеклись в новую жизнь. Поэтому и болезнь, и смерть находят во Христе свой окончательный смысл, подчеркнул Святейший Отец:

«То, как мы встречаем страдания и ограничения, является критерием нашей свободы в осознании событий жизни, даже тогда, когда они выглядят абсурдными и незаслуженными. Пусть же эти испытания не сломят нас».

Церковь, Тело Христово, хранит на себе раны, однако они «навсегда преображены любовью», - сказал Папа Франциск.