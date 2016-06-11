В РКЦ литургическая память святой Марии Магдалины теперь будет праздником

Эта поправка внесена по волеизъявлению Папы Франциска посредством декрета Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств. Декрет датирован 3 июня и подписан префектом названной Конгрегации кардиналом Робертом Сара, сообщает Радио Ватикана.

Декрет обнародован одновременно с пояснением секретаря Конгрегации монсеньора Артура Роча. Он отмечает, что данное решение вписывается в актуальный церковный контекст и имеет целью «подчеркнуть значение этой женщины, которая проявила великую любовь ко Христу и была так возлюблена Христом».

Святая Мария Магдалина почитается как равноапостольная, и посвященный ей праздник 22 июля теперь равнозначен в Общем римской календаре празднованию других апостолов, поскольку святая Мария Магдалина была «первой, кто увидела пустой гроб и первой, кто услышала истину о Воскресении».

В комментарии к декрету противопоставляются Ева, женщина из райского сада, и Марии Магдалина, женщина из сада воскресения: первая принесла смерть туда, где была жизнь; вторая возвестила Жизнь из гроба, места смерти.

«Noli me tangere»: увещание Христа Марии Магдалине обращено ко всей Церкви, которая призвана не искать мирской надежности и славы, но веры во Христа Живущего и Воскресшего.