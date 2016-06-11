11 июня католики празднуют День святого Варнавы

Святой апостол Варнава принадлежит к числу семидесяти учеников Иисуса Христа. Он родился на Кипре в богатой еврейской семье из рода левитов, получил хорошее богословское образование в Иерусалиме, познакомился там с Савлом, впоследствии ставшем апостолом Павлом. Звали его Иосия, а прозвище Варнава — "сын утешения" — он получил за свою доброту.

После смерти Учителя он продал все, что имел, и целиком посвятил себя проповеди христианства. Долгое время он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях: вместе они побывали на Кипре, в Пергии, проповедовали в Антиохии. Последний раз на Кипр Варнава со своим племянником Марком отправился уже без Павла.

Там, на Кипре, в городе Саламине он и встретил свою смерть: иудеи вывели его за ворота, забили камнями, а затем бросили в костер.

Позже на месте его захоронения больные стали получать исцеление. Там же был возведен храм, мощи святого были перенесены в его алтарь.

Апостола Варнаву считают основателем Киприотской церкви.

РИА Новости