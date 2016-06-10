ROACO рассмотрит ситуацию в Украине (укр.)

ROACO – це Рада Організацій, які допомагають Східним католицьким Церквам, що діє при Конгрегації Східних Церков та об’єднує різні доброчинні фундації.

Як повідомляє "Радіо Ватікану", на 89-ій з черги Пленарній зустрічі ROACO, що розпочнеться 13-го і закінчиться 16-го червня ц.р., та проходитиме під головуванням кардинала Леонардо Сандрі, Префекта Конгрегації Східних Церков, будуть розглядатись питання, пов’язані з ситуацією Східних католицьких Церков на Близькому Сході, в Україні, в Святій Землі, у східній Індії. Одне із засідань буде присвячене формації священиків та богопосвячених осіб.

Виступатимуть Апостольські Нунції з країн Близького Сходу та України, як також представники різних відомств Римської Курії. У засіданнях братимуть участь єпископи з Індії та Святої Землі.

ROACO займається фінансовою підтримкою Східних католицьких Церков в різних секторах їхньої діяльності, як от спорудження храмів, стипендії у вищих богословських навчальних та інших освітніх закладах. ROACO очолює Префект Східної Конгрегації, а його заступником є Секретар цього ватиканського департаменту.