Папа Римский назначил главу комитета по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от войны в Украине (рос.)

Офіційним листом Папа Франциск призначив Єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні Яна Собіло головою комітету з надання гуманітарної допомоги, зібраної за його ініціативою серед католиків Європи для постраждалих внаслідок війни на Сході України. Про це сьогодні повідомили в Апостольській нунціатурі в Україні.

24 квітня в католицьких церквах Європи відбулася збірка на потреби постраждалих від війни в Україні, яку Папа Франциск оголосив 3 квітня. Сума зібраних коштів поки що не розголошується, проте вже відомо, що сам Святіший Отець жертвує значний особистий внесок.

“Зібрані пожертвування призначені лише для людей, які постраждали внаслідок війни, без поділу щодо віри, конфесії чи етнічної приналежності”, - ідеться в листі Державного секретаря Ватикану кардинала П’єтро Пароліна до єпископа Яна Собіло, яким Ватикан його призначає головою технічного комітету розподілу коштів. Комітет складатиметься з п'яти осіб, його мандат триватиме один рік та може бути продовжений.

Механізм діяльності комітету формується, проте вже відомо, що для визначення окремих випадків надання допомоги він послуговуватиметься пропозиціями, які йому надсилатимуть міжрелігійні чи міжконфесійні органи в окремих регіонах, єпископи, зокрема і некатолицькі, та інші організації.

news.ugcc.ua