Папа Римский канонизировал польского священника и шведскую монахиню
18:38, 06 июня 2016Католицизм
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Папа Римский Франциск 5 июня канонизировал (провозгласил святыми) двух христианских подвижников: польского священника Станислава Папчинского и шведскую монахиню Марию Елизавету Гессельблат, передает ТАСС.
Отец Станислав (1631-1701) основал марианскую конгрегацию. Сестра Гесселблат приютила евреев в своем монастыре в Риме во время Второй мировой войны. Она умерла в столице Италии в апреле 1957 года и была причислена к лику блаженных Папой Иоанном Павлом II в 2000 году. В 2004 году, в Израиле ее признали как одну из праведников народов мира.
На церемонии канонизации присутствовали президент Польши Анджей Дуда и экуменическая делегация из Швеции.
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