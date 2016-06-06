Папа Римский канонизировал польского священника и шведскую монахиню

Папа Римский Франциск 5 июня канонизировал (провозгласил святыми) двух христианских подвижников: польского священника Станислава Папчинского и шведскую монахиню Марию Елизавету Гессельблат, передает ТАСС.

Отец Станислав (1631-1701) основал марианскую конгрегацию. Сестра Гесселблат приютила евреев в своем монастыре в Риме во время Второй мировой войны. Она умерла в столице Италии в апреле 1957 года и была причислена к лику блаженных Папой Иоанном Павлом II в 2000 году. В 2004 году, в Израиле ее признали как одну из праведников народов мира.

На церемонии канонизации присутствовали президент Польши Анджей Дуда и экуменическая делегация из Швеции.