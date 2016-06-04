Папа Франциск не планирует уходить со своего поста, как это сделал Бенедикт XVI

Папа Римский Франциск отверг возможность своего досрочного ухода с поста предстоятеля Римско-католической церкви по примеру своего предшественника Бенедикта XVI, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Святого престола.

"Я не думал о том, чтобы оставить (свой пост) из-за ответственности (которую он накладывает)", - заявил папа Франциск во время выступления на Всемирном конгрессе, организованном фондом Святого престола Scholas Occurrentes.

"Я сделаю вам признание: я никогда не думал, что меня выберут, и для меня это стало сюрпризом. Но с этого момента Господь дал мне мир, который длится по сей день", - добавил он.

Предшественник Франциска папа Бенедикт XVI отрекся от престола в феврале 2013 года. Решение Бенедикта XVI было полной неожиданностью для общественности, в современной истории ранее не было случаев, чтобы папа оставлял престол иначе как после смерти. Бенедикт XVI заявил, что причинами такого решения являются "возраст и проблемы со здоровьем, не позволяющие ему нести свою службу на должном уровне".