Католический епископ в Аргентине официально признал явления Божией Матери в 1983-1990

Аргентинский епископ официально признал, что в конце прошлого века на территории его епархии имели место явления Божией Матери.

Епископ города Сан-Николас-де-лос-Арройос Эктор Сабатино Карделли заявил неделю назад, что с 1983 по 1990 в этом населенном пункте, расположенном в 240 км к северо-западу от Буэнос-Айреса, являлась Дева Мария.

О том, что 25 сентября 1983 года ей впервые явилась Богоматерь, сообщила работница механической фабрики Гладис Эрминия Кирога де Мотта, замужняя женщина и мать двоих детей. Гладис имела только начальное образование и с трудом умела писать.

По словам аргентинской женщины, Пресвятая Дева явилась ей с младенцем Иисусом. Она была похожа на деревянную статую, стоящую в городском соборе. Во время первых явлений Дева Мария ничего не говорила, но то улыбалась, то выглядела скорбной.

7 октября, в праздник Богоматери Розария, Дева передала Гладис, что она желает, чтобы было построено святилище в Ее честь в Кампито на берегу реки Парана. Впоследствии это желание было выполнено.

Во время своего шестого явления, 13 октября 1983, Дева Мария сказала: «Ты была верна. Не бойся, найди Меня, и вместе – рука в руке – мы совершим долгий путь». Несколькими неделями позже Гладис и ее соседки увидели, что четки, висевшие над кроватью женщины, необъяснимым образом стали светиться. Тогда ни решили ежедневно молиться по четкам.

Начиная с 19 октября Гладис стала получать послания Божией Матери – в частности указания на отрывки из Библии, над которыми следовало размышлять. По призыву Богоматери женщина стала поститься, не придаваясь при этом крайностям.

В отличие от большинства визионеров Гладис говорила, что она имела возможность прикасаться к Деве Марии и ощущать тепло Ее тела. Она также свидетельствовала, что во время явлений чувствовала сильный аромат роз.

С 15 ноября 1983 по 11 февраля 1990 Богоматерь являлась Гладис ежедневно. Затем явления прекратились.

Визионерка получила множество посланий от Девы Марии – как частных, так и предназначенных для всех людей. Последние были опубликованы в 1987 году. Они посвящены примирению, покаянию, молитве и желанию Бога обновить союз со Своим народом.

По словам Гладис, начиняя с 15 ноября 1983, она также сподобилась 78 явлений самого Иисуса Христа.