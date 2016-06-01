За шесть месяцев Святого года милосердия Рим посетили 8 миллионов паломников

За первые шесть месяцев внеочередного Юбилейного (Святого) года милосердия, который папа Римский Франциск объявил 8 декабря 2015 года, количество паломников, посетивших Вечный город, превысило восемь миллионов человек, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в течение нынешнего Святого года Рим посетят около 25 миллионов паломников и туристов.

Согласно данным, опубликованным в конце мая на официальном сайте Юбилея милосердия, число только католических паломников, которые прошли процедуру онлайн-регистрации, чтобы принять участие в юбилейных мероприятиях составило 5 миллионов 217 тысяч.

Начало католической традиции отмечать Юбилейные (Святые) годы, с которыми связывалось отпущение грехов и отмена наложенных епитимий, было положено папой Бонифацием VIII в 1300 году.

Первоначально Юбилейные годы отмечались каждые 100 лет, в начале нового века. Затем было решено праздновать юбилей каждые 50 лет, а потом — каждые 33 года, в честь земной жизни Христа. В 1470 году папа Павел ІІ постановил праздновать Святые годы каждые 25 лет, чтобы каждое новое поколение могло принять участие в юбилее.

Кроме того, католики отмечают внеочередные Святые годы. В последний раз это было в 1983 году, который был объявлен Годом искупления в память 1950-й годовщины смерти и воскресения Спасителя.

Неизменной составляющей каждого такого года служит открытие Святых дверей, которые олицетворяют собой символ полного прощения грехов (индульгенции). Святая дверь имеется в каждом крупном католическом храме; на протяжении 24 лет она остается замурованной, и распечатывается только в Юбилейные годы.

На официальном логотипе мероприятия изображен Христос, выносящий на своих плечах грешника из тьмы греха. Девизом Юбилейного года служит фраза из Евангелия: «Будьте милосердны, как Отец ваш».

Юбилейный год милосердия продлится до 20 ноября 2016 года.