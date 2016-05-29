Житомирщина прощается с Архиепископом Римско-Католической Церкви Петром Мальчуком

Сегодня, 29 мая, сотни житомирян пришли проститься с Архиепископом Римско-Католической Церкви Петром Мальчуком. Как сообщает Житомирская облгосадминистрация, прощальная месса началась в 10.00 в храме Св. Софии.

Выразить соболезнования духовенству и верующим Киево-Житомирской диецезии Римско-Католической Церкви по поводу преждевременной смерти Архиепископа Петра Мальчука пришел председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский: «Смерть Архиепископа Римско-Католической Церкви Петра Мальчук является большой потерей для всех нас. Это был человек, олицетворявший в себе основные принципы духовности. Он всегда был за мир, был настоящим пастырем для своих прихожан, знал их нужды и решал их. Он всегда был за диалог между властью и церковью, выступал за мир и согласие в межконфессиональных отношениях. Мы потеряли выдающуюся личность. Светлая ему память!»

Настоятель прихода Св. Софии Римско-Католической Церкви в Житомире отец Виктор Маковский отметил, что Владыка Петр за пять лет управления Киево-Житомирской диецезией снискал расположение среди духовенства и верующих Римско-Католической Церкви.

В Киеве прощальная месса состоится в храме св. Александра 31 мая в 11.00, после чего тело Архиепископа будет увезено на место захоронения возле духовной семинарии Римско-Католической Церкви в Ворзеле под Киевом.

Светлая память Владыке Петру!

*** 15 июня 2011 года Святейший Отец Бенедикт XVI назначил Петра Геркуляна Мальчука ординарием Киево-Житомирской диецезии, предоставляя ему титул архиепископа ad personam.

Архиепископ Петр Мальчук умер на 51 году жизни 27 мая 2016 года в городе Гродно (Беларусь), где принимал участие в Евхаристическом Конгрессе.