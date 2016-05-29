В Ватикане Папа Франциск встретился с детьми беженцев с Востока

Уже в четвертый раз Папский Совет по делам культуры, в сотрудничестве с итальянской государственной железной дорогой, в рамках инициатив «Притвор язычников» организовал воспитательно-познавательную акцию, известную, как «Детский поезд», привлекая к ней детей с нелегким жизненным опытом.

Самой короткой в ​​мире международной железной дорогой, соединяющей римскую станцию ​​Святого Петра с Государства-города Ватикан, скоростным поездом «Серебряная стрела» в субботу 28 мая в Ватикан прибыло около 400 детей из разных городов региона Калабрии на юге Италии. С железнодорожной станции дети перешли в холл зала им. Павла VI, где к ним присоединился Папа Франциск,сообщает Радио Ватикана.

Нынешняя акция «Принесенные волнами» названа так не случайно. Дети, прибывшие в Ватикан из Калабрии, в той или иной степени затронуты драматической реальностью миграции - это дети беженцев, потерявшие родителей, семью, друзей, при попытке добраться до Италии Средиземным морем.

Встреча Папа Франциска с детьми была чрезвычайно трогательной и очень искренней. Дети делились со Святейшим Отцом своими, зачастую драматическими переживаниями, а он, поучая их, сказал, что христианин тот, кто делает добро.