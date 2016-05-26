Папа Франциск благословил украинских военных

Перед началом общей аудиенции в среду, 25 мая, Папа Франциск, сойдя с панорамного автомобиля, которым он объезжал между секторами на площади Святого Петра, приветствуя паломников, подошел к группе украинских военных. Святейший Отец поздоровался с военными, которые принимали участие в военном паломничестве в Лурде, и благословил их. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Речь идет об участниках 58-го международного военного паломничества в Марийский паломнических центра во Франции, которое длилось от 20 до 22 мая на тему «Двери всегда открыты», а его главным лейтмотивом было милосердие.

Участие в паломничестве ежегодно принимают военнослужащие из разных стран мира, молясь за мир. От 1996 года к нему присоединились военнослужащие и правоохранители из Украины. Уже стало традицией, что по завершении мероприятий во Франции военные из Украины приезжают на встречу с Папой.