На интерактивную карту УГКЦ нанесено 135 сакральных объектов

За первый месяц администрирования интерактивной карты УГКЦ нанесены отметки 3 соборов, 82 храмов, 11 деревянных церквей, 32 часовен, 6 монастырей и 1 музея. Вместе - 135 объектов.

В частности добавлены все приходы Львовской архиепархии (локации, адреса и фото). Также практически полностью нанесены приходы Епархии святого Владимира Великого в Париже (добавлены только те приходы, которые имеют постоянные конкретные локации, то есть адреса).

В эти дни продолжается процесс добавления сакральных объектов Торонтонськой епархии и двух епархий УГКЦ в Польше.

«Большая часть обозначенных сакральных объектов Церкви содержит информацию об истории, расписание богослужений, контакты, фото, а некоторые и видео. Однако есть значительная часть, где еще не хватает этой информации. Поэтому просим тех священников, монахов и монахинь, мирян, которые найдут соответствующую отметку своего храма, часовни, монастыря, учебного заведения, музея проверить ее и, в случае неточностей или дополнений, писать на адрес: mapugcc@gmail.com. Также пишите нам все те, кто еще не находит своей информации», – сказал в комментарии а. Игорь Яцив, руководитель Департамента информации УГКЦ.

11 апреля 2016 года Департамент информации УГКЦ презентовал новый интернет-проект «Интерактивная карта УГКЦ». Карта создана в рамках Года Божьего милосердия, который продолжается в УГКЦ и во всей Католической Церкви с 8 декабря 2015 года до 26 ноября 2016 года. Задачи: указать на карте все сакральные объекты УГКЦ, в которых открыты Двери Божьего милосердия.

По материалам news.ugcc.ua