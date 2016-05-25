Папа Римский: Святость - это ежедневный смелый шаг вперёд

«Ходить под Богом» - это значит идти к святости, сказал Папа Франциск на утренней Мессе 24 мая в часовне Дома Святой Марфы. Об єтом сообщает "Радио Ватикана".

Святость нельзя ни купить, ни подарить, её нельзя заработать никакими человеческими усилиями. По словам Папы Франциска, наша простая, ежедневная святость складывается из четырёх основных составляющих: мужества, надежды, благодати и обращения. Комментируя литургическое чтение из Первого послания апостола Петра, Епископ Рима подчеркнул, что святость - это прежде всего личное и «безупречное хождение в присутствии Бога», которое требует от верующего большой отваги. Это мужество вдохновляется глубокой надеждой на встречу с Богом. И затем, по словам святого Петра, христиане призваны «совершенно уповать на благодать, явленную в Иисусе Христе»:

«Мы не можем создать святость своими руками, потому что это – благодатный дар. Быть благим и святым человеком, ежедневно делать небольшой шаг вперёд в христианской жизни - это благодать Божия, о которой мы должны просить. Мы призваны идти по пути отваги, в надежде и с готовностью принять эту благодать».

Святейший Отец процитировал XI главу из Послания к Евреям, в которой рассказывается о пути наших отцов, - первых людей, призванных Богом. О патриархе Аврааме здесь говорится, что он «повиновался призванию идти в страну, которую должен был получить в наследие, и пошёл, не зная, куда идет. Он шёл с надеждой».

В своём послании апостол Пётр, отметил Папа, подчёркивает значение четвёртой составляющей христианской святости - обращения, которое требует непрерывной, ежедневной работы над собственным сердцем. Постоянное обращение, по словам Святейшего Отца, не означает тяжкой епитимьи и самобичевания; достаточно самых малых шагов: например, не осуждать ближнего в разговоре. Путь святости очень прост, но он требует постоянства и мужества, подчеркнул Папа Франциск.