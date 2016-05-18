Папа Франциск пожелал детям из Украины мира и спокойного будущего

18 мая на площади святого Петра в Ватикане состоялась общая аудиенция Папы Франциска для детей, участников международного социального проекта "Дети за мир во всем мире!". Среди паломников присутствовали 80 детей из Украины, сообщает Радио Ватикана.

Святейший Отец обратился к ним с отдельным приветствием на итальянском языке, которое было переведено на украинский:

«С особой любовью поздравляю украинских детей, сирот и беженцев вследствие вооруженного конфликта, который до сих пор продолжается на востоке страны.

Опять поднимаю мою молитву покровительством Пресвятой Марии за то, чтобы был установлен длительный мир, который сможет принести облегчение населению, потерпевшего столько испытаний, и предложит спокойное будущее новым поколениям».

После аудиенции Папа Франциск подошел к украинским детям. Встреча была чрезвычайно радостной, взволнованной и искренней. Святейший Отец проявил необычайную привязанность к ним.

Дети спели украинскую песню о мире, а Папа на итальянском языке сказал: «Я за вас всегда молюсь и уделяю вам свое благословение». А потом добавил: «Прошу, чтобы также и вы молились за меня». Дети подарили ему свои рисунки, символические подарки, ручные изделия.