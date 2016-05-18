Папа Римский: деньги и власть оскверняют Церковь

Господь призывает Своих учеников встать на путь служения, однако нередко люди Церкви стремятся к власти, деньгам и тщеславию. Об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 17 мая в часовне Дома Святой Марфы.

"Весь мир говорит о тех, у кого больше владычества и кто командует; Господь же говорит, что Он пришел в мир «для служения», а не для того, «чтобы Ему служили»", - напомнил Папа Римский.

«Тщеславие, власть... Когда человек начинает по-мирски желать господства, - не служения, но чтобы другие служили ему, - он никогда не экономит в средствах: тут и сплетни, и очернение других... Зависть и ревность прокладывают себе путь и уничтожают. Ни для кого это не секрет. Всё это происходит сегодня в каждом церковном учреждении: в приходах, школах, в других организациях и даже в епископатах... Это случается везде, ибо таково стремление мирского духа, который есть духом богатства, тщеславия и гордыни», - подчеркнул Папа.

«Подобное искушение стоит перед каждым из нас: чтобы подняться самим, мы склонны уничтожать других людей. Этот соблазн - от мира сего, но он разобщает и разрушает Церковь, у него нет ничего общего с Духом Иисуса (…). Попросим Господа, дабы Он просветил нас о том, что любовь к миру, то есть к духу мира сего, является врагом Бога».

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