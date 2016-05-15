В Ватикане состоялась встреча украинских студентов с Папой Франциском

14 мая в Ватикане состоялась чрезвычайная субботняя общая аудиенция Папы Франциска с молодежью по случаю Юбилейного года Божьего милосердия. На встрече присутствовали студенты из Украины.

По завершении аудиенции студенты имели возможность короткой встречи со Святейшим Отцом и сделали общую фотографию. Уже традиционно Папа приветствовал украинцев на их родном языке: «Христос воскрес!», сообщает официальный сайт УГКЦ.

Украинские студенты подарили понтифику сине-желтый флаг в знак благодарности за постоянную молитвенную поддержку понтифика и его заботу об украинском народе.

Также Папа радушно принял в дар, футболку с очерком лица Митрополита Андрея Шептицкого. Студенты выразили надежду на скорую беатификации Слуги Божьего.

В завершение встречи Папа Франциск совместно со студентами помолились за мир в Украине.