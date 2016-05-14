Папа Франциск назвал основные черты ватиканской дипломатии

Святейший Отец посетил Папскую церковную академию, где священники готовятся к дипломатическому служению во всем мире. В академии обучаются в настоящий момент 33 пресвитера из 14 стран.

В ходе диалога с учащимися Папа назвал основные черты ватиканской дипломатии: она должна быть мудрой, искусной и милосердной, строить мосты между культурами, обществами и правительствами, делая видимым присутствие Церкви и наделяя голосом Евангелие; она должна быть пастырской - основанной на живом, конкретном общении с Народом Божиим, и умении создавать атмосферу доверия с помощью последовательного священнического служения, сообщает Радио Ватикана.

Папа призвал не страшиться преследований и непонимания и всегда уповать на воскресшего Господа, - ведь в мире действует дух зла, толкающий людей к разделениям и войны, превращающий их в рабов денег и власти.

Понтифик пригласил будущих церковных дипломатов стремиться к святости, подражая примерам, которые можно найти в истории Церкви и среди духовенства Римской Курии.