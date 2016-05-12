Госсекретарь Ватикана Паролин посетит Украину: апостольская столица обеспокоена гуманитарной ситуацией

В июне кардинал Пьетро Паролин, Государственный Секретарь Апостольской Столицы, осуществит визит в Украину, чтобы выразить солидарность Папы с населением, которое испытывает страдания. Об этом он сам объявил, выступая в среду, 11 мая, в университете города Тарту в рамках официального визита в Эстонию.

«Принимая во внимание серьезность актуальной ситуации, я сам посещу Украину в следующем месяце, чтобы выразить солидарность Святейшего Отца со всеми, кто страдает», – сказал кардинал Паролин во время доклада, который касался международных отношений Святого Престола, а также затрагивал вопросы, связанные с явлением миграции и кризиса ценностей в Европе.

Государственный Секретарь Апостольской Столицы подчеркнул, что они «особенно обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации, вызванной продолжающимся конфликтом», который заставил более 1,5 миллиона людей оставить свои дома. Он отметил, что Католическая Церковь, хоть и является меньшинством в Украине, «старается давать ответ на потребности населения», а Святой Престол готовит «ряд инициатив для помощи всем, не взирая на религиозную принадлежность».

Кардинал Паролин также подчеркнул важность соблюдения международного и гуманитарного права, вновь призывая заинтересованные стороны «ступить на путь диалога с целью преодоления актуальных трудностей и облегчения страданий населения».

Говоря о дипломатической деятельности Святого Престола, Государственный Секретарь объяснил, что она далека от «чисто политических и коммерческих подходов», а сосредоточена, в основном, на «четырех фундаментальных принципах», которыми являются достоинство человеческой личности, поддержание общего блага, солидарность и субсидиарность. В этом контексте он обратил внимание на два кризиса, которые сегодня переживает Европа: кризис, связанный с явлением миграции, и кризис беженцев.

По первому, кардинал Паролин призвал к «гуманитарному ответу», который сумеет уравновесить защиту прав европейских граждан и принятие мигрантов путем «уважительного диалога между странами происхождения, транзита и цели беженцев». Говоря о ценностях, он подчеркнул важность защиты прав человека, который не следует сводить к индивидуализму, но понимать как общие и существенные для жизни человека и его достоинства.