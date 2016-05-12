Во Львове выставят личные вещи святого Иоанна Павла II

Реликвии и личные вещи святого Иоанна Павла II в субботу будут выставлены в церкви святого Андрея. Об этом сообщает Львовский портал, ссылаясь на пресс-службу Львовского горсовета.

Посещение и чествование продляться весь вечер. Личные вещи на следующий день будут переданы в церковь Рождества Богородицы.

«27 июня 2001 года Святейший Отец Иоанн Павел II во время своей Святой Литургии во Львове короновал Деревнянскую чудотворную икону Божией Матери (другое название этой иконы – «Страдающая Матерь Божья»), которая находится в церкви св. Андрея. Этот храм не посетил Папа, когда был во Львове, но теперь, в рамках выставления во Львове реликвий и личных вещей св. Иоанна Павла II, он духовно будет находиться здесь», – рассказывает отец Григорий Драус.

Экспозиция доступна 14 мая с 18.00.