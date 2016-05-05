Порошенко поздравил главу УГКЦ Шевчука с днем рождения

Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука с днем рождения.

В поздравлении, размещенном на странице президента в Facebook, говорится: «Самые теплые поздравления блаженнейшему Святославу Шевчуку с днем рождения! Неиссякаемой энергии, сил и вдохновения Вам, владыка. Божьего благословения на свершение всех замыслов!».

*** Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук родился 5 мая 1970 года.