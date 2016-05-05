Порошенко поздравил главу УГКЦ Шевчука с днем рождения
17:04, 05 мая 2016Католицизм
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука с днем рождения.
В поздравлении, размещенном на странице президента в Facebook, говорится: «Самые теплые поздравления блаженнейшему Святославу Шевчуку с днем рождения! Неиссякаемой энергии, сил и вдохновения Вам, владыка. Божьего благословения на свершение всех замыслов!».
*** Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук родился 5 мая 1970 года.
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