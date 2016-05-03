В Ватикан в ноябре съедутся нищие и бездомные со всей Европы

В ноябре этого года в Ватикан съедутся люди, которые живут на улице или имеют за плечами подобный опыт, сообщает Радио Ватикана..

Это произойдет за неделю до завершения Юбилея Милосердия, в день литургической памяти святого Мартина Турского, который отдал половину своего плаща нищему, будучи еще солдатом Римской империи. Эта встреча положила начало глубокому обращению Мартина.

Во время аудиенций главам государств Святейший Отец часто дарит им медальон с изображением этого поступка святого Мартина, чтобы напомнить о необходимости блюсти права и достоинство бедных.

В воскресенье 13 ноября бездомные примут участие в Святой Мессе под предстоятельством Папы Франциска