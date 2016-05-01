Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой
14:47, 01 мая 2016Католицизм
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Сегодня 1 мая православные и греко-католики празднуют Пасху.
Папа Римский Франциск поздравил всех христиан восточного обряда с праздником Воскресения Христова.
"Я обращаюсь к сердечным приветствием к верующим Восточных Церквей, которые празднуют Святую Пасху сегодня. Христос Воскрес!", - написал понтифик в соцсети Twitter в своем микроблоге.
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