Глава УГКЦ: Если власть переступает через человеческую жизнь, то такая власть является преступной

Если кто-то думает, что с помощью коррупции, взятки, нечестного бизнеса больше возьмет в свои руки, получит больше силы и власти, пусть посмотрит на пробитые гвоздями руки Иисуса Христа. Потому что эти нечестные блага, эта убийственная власть на самом деле является гвоздем, который пробьет вашу руку, и то добро никогда не задержится в той руке, которая ворует и обирает ближнего.

Об этом говорил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав после выставления Плащаницы в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает ugcc.ua.

«Переживая таинство этой Страстной пятницы, - сказал Предстоятель, - мы сейчас побывали на Голгофе. Мы были свидетелями распятия и смерти нашего Спасителя. Созерцая те странные вещи, странные знаки чрезвычайного Божьего усмирения перед человеком, пожалуй, мы, как дети, спрашивали Небесного Отца: почему, за что?».

И какое странное таинство, отмечает Глава УГКЦ, - наш Бог захотел стать именно тем человеком, которого все считают лишним, причиной различных непорядков, причиной экономических невыгод. Бог хотел стать именно тем человеком, которого этот мир считает проблемой.

«Сын Божий взял на себя страдания всего мира именно для того, чтобы показать, что человек является достойнейшей и важнейшей из всех проблем, вопросов, задач, которые кто-либо в мире ставил или искал. Если какая-то религия во имя Божие убивает человека, переступает через человеческую жизнь, такая религия не может быть правдивой. Если какая-то власть, какой государственный муж переступает через достоинство человека, через человеческую жизнь, чтобы строить общество, такая власть является преступной, а такое общество становится обществом убийц», - считает Глава Церкви.

Духовный лидер греко-католиков отмечает, что сегодня наш Спаситель срывает все маски, которые человек мог бы наложить на те или иные общественные, политические, человеческие проекты или даже на собственную личную жизнь. Сегодня Иисус Христос, умирает на Кресте, открывает нам правду о нас самих.

«Если кто-то, - говорит Блаженнейший Святослав, - ищет комфорта и почти вечной комфортной жизни в этом мире, пусть посмотрит на обнаженное тело Распятого Спасителя. Потому что мы голыми пришли в этот мир, нагими из этого мира отойдем и ничего с собой не возьмем».