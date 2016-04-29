38 мучеников коммунистического режима в Албании будут объявлены блаженными

Архиепископ Дуррес Винценц Преннуши, принадлежавший к Ордену Братьев Меньших францисканцев, и его 37 собратьев - мучеников во времена коммунистического режима в Албании, вскоре будут объявлены блаженными Католической Церкви. В среду 26 апреля Папа Франциск принял на аудиенции кардинала Анджело Амато, префекта Конгрегации по делам святых и утвердил очередные декреты о признании чуда, мученичества и геройских качеств, сообщает Радио Ватикана.

Кроме Альбанских мучеников, был утвержден декрет о мученичестве испанского священника Хосе Антона Гомеса и трех его собратьев в мученичестве. Они принадлежали к венедиктинськоку Ордену и отдали жизнь за Христа во время гражданской войны в Испании в 1936 году.

Восемь других декретов провозглашают героическую добродетель Слуг Божьих. Среди них корейский священник Томас Чой Янг-эоп, итальянский священник Сосио Дель Прете, капуцин, основатель Ордена Малых Служительниц Христа-Царя, польский священник Венант Катажинец из Ордена Братьев Меньших Конвентуальных, сотрудник святого Максимилиана Кольбе.

Для беатификации Слуг Божьих в будущем нужно признании чуда при их посредничестве.