В Тернополе около 5 тыс. верующих УГКЦ приняли участие в Крестном шествии

В Тернополе 17 апреля свыше 5 тыс. человек приняли участие в Крестном шествии.

Как передает корреспондент УНИАН, после архиерейского богослужения, которое отслужил епископ Тернопольско-Зборовской архиепархии Украинской греко-католической церкви Василий Семенюк, колонна отправилась от архикафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы и прошла по центральным улицам города.

В этом году мероприятие посвятили пострадавшим от российской агрессии на востоке Украины.

«Посвящаем Крестный путь всем, кто пострадал в этой войне. 2016 год является годом Божьего Милосердия. В особый способ просим милосердного Отца, чтобы подал нашей стране мир. Скрепил всех тех, кто находится в большом терпении и беде, кто потерял родных и крышу над головой», – сказал епископ-помощник Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ Теодор Мартынюк.

На время Крестного шествия, которое длилось три часа, движение транспорта на улицах было перекрыто.

Во время Крестного хода тяжелый крест поочередно несли представители власти, духовенства, общественных организаций, местные интеллектуалы, волонтеры, матери бойцов АТО, журналисты. В мероприятии также приняли участие священники Украинской православной церкви Киевского патриархата и Римско-католической церкви.

Периодически колонна останавливалась, и священники зачитывали отрывки о страданиях Христа по дороге на Голгофу, где он был распят.

Во время движения колонны по Театральному майдану молитвы участников Крестного шествия сопровождали духовные песнопения хоровые коллективов, которые собрались на гала-концерт фестиваля духовной песни «Я там, где есть благословение», проходящего в эти выходные в областном центре.

Крестный путь проходит в Тернополе ежегодно накануне Пасхи с целью помочь жителям города должным образом духовно подготовиться к празднику Воскресения Христова.