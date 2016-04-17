Папа Франциск забрал с собой в Ватикан 12 беженцев
13:10, 17 апреля 2016Католицизм
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REUTERS
Как сообщает ВВС, три семьи беженцев, среди которых шестеро детей, сели вместе с понтификом в его самолет, когда он покидал остров.
В Ватикане заявили, что таким образом Папа хотел продемонстрировать мигрантам жест-приветствие.
После заключения соглашения между Евросоюзом и Турцией об ограничении движения нелегальных мигрантов на греческом острове Лесбос находятся тысячи мигрантов. Вскоре большинство из них депортируют в Турцию.
Во время визита на остров Папа Римский обратился к беженцам со словами: "Вы не одни".
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