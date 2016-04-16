В Люблине установят памятник покровителю греко-католических священников (укр.)

Рада міста Любліна одноголосно проголосувала за рішення про встановлення пам’ятника блаженному священномученику Омелянові Ковчу у Любліні.

Про це повідомив голова Комітету із вшанування пам'яті Блаженного священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник, передає БФ "Гуманітарні ініціативи".

Рішення стало можливим після візиту у Люблін Глави і Отця УГКЦ Блаженнішого Святослава та Голови Комітету Івана Васюника.

В ході візиту були проведені переговори з керівниками міста Любліна щодо будівництва пам’ятника. Це стало можливим також завдяки активній праці о. Стефана Батруха, священика УГКЦ у Любліні, та Генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.

Довідка

Омелян Ковч — греко-католицький священик, блаженний католицької церкви. Під час німецької окупації Західної України, намагаючись врятувати євреїв від знищення, хрестив їх і видавав їм метрики про хрещення, незважаючи на заборону цього окупаційною владою.

Загалом їм було видано більше 600 свідоцтв про хрещення. Звернувся з листом до Гітлера, в якому засуджував масові вбивства євреїв і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. За ці дії навесні 1943 року був заарештований гестапо за надання допомоги євреям і ув’язнений у концтаборі "Майданек", де таємно продовжував свою священицьку діяльність.

25 березня 1944 р. був газований та спалений у крематорії концтабору смерті Майданек (нині на терені міста Люблін, Польща). У 1999 році Єврейська рада України присвоїла о. Омеляну Ковчу звання Праведник України. Через два роки під час душпастирського візиту в Україну Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив його Блаженним Священномучеником. А Українська греко-католицька церква — Покровителем греко-католицьких священиків.

expres.ua