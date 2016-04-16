Папа Римский приехал на остров Лесбос для встречи с беженцами (фото)

Папа Римский Франциск в субботу, 16 апреля, прибыл на греческий остров Лесбос в Эгейском море.

Понтифик планирует провести встречу с беженцами в лагере Мориа, в которой также примут участие патриарх Константинопольский Варфоломей и архиепископ Иероним Второй, пишет «Немецкая волна».

Три духовных пастыря намерены подписать совместное заявление и помолиться за мигрантов, которые погибли во время переправы через Эгейское море.

Папа Римский также встретился с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.