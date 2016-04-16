В Киеве презентовали новую книгу бесед с Любомиром (Гузаром)

Работа над книгой продолжалась почти три года. Издание рассчитано на широкий круг читателей и на разные возрастные категории.

Принимая во внимание особый характер этой книги, Блаженнейший Любомир обратился к читателям с просьбой. «Когда прочитаете книгу, то о том, что вам будет нравиться, прошу, говорите с Екатериной Щеткиной, потому что это ее заслуга, а как будет что-то, что вам не будет нравиться, а особенно если найдете мнения, с которыми не согласны, тогда обращайтесь ко мне, ибо моя вина», – шутя сказал Блаженнейший Любомир.

Он поблагодарил пани Катерину за терпение во время сбора материала и за хорошее содержательное его представление. Журналистка в свою очередь тоже поблагодарила Блаженнейшего, потому что считает, что ее трудно выдержать с ее вопросами и манерой ведения интервью.

Госпожа Катерина отметила, что это не одна из «святых книг»... Книга написана по итогам многочисленных бесед в форме интервью. Общение происходило как непосредственно, так и с использованием Skype, поскольку авторы находились друг от друга за сотни километров. «Это придавало определенный шарм нашему общению, в частности, когда мы говорили о роли технологий в современном мире», – говорит Екатерина.

По материалам Департамента информации УГКЦ



