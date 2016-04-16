Папа Римский и Вселенский патриарх посетят мигрантов в Греции

"Папа Римский Франциск и духовный глава православных верующих со всего мира отложат многовековые споры (между церквями) в субботу, когда они вместе посетят греческий остров Лесбос, чтобы подчеркнуть бедственное положение беженцев", – об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

По информации издания, мировые духовные лидеры в сопровождении главы греческой православной церкви Иеронима в субботу посетят центр для мигрантов "Мория".

Предусматривается, что Папа Римский Франциск, Варфоломей и Иероним пообедают вместе с 250 мигрантами, которые ищут убежища в Евросоюзе. После этого понтифик витсупит с речью.

Ранее Папа Римский Франциск призвал европейские страны"открыть их сердца и двери для мигрантов".