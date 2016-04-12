Папа Римский побывает на Южном Кавказе летом и осенью

Папа Римский дважды побывает на Южном Кавказе в ближайшие месяцы. Пресс-служба Святого Престола официально объявила даты его поездок в Армению: 24-26 июня – и в Грузию и Азербайджан: 30 сентября – 2 октября.

Совершив эти поездки, Папа Римский повторит путь Иоанна Павла II, который побывал в Армении в 2001, в Грузии в 1999 и в Азербайджане в 2002.

По материалам из открытых источников