На Волыни поляки возведут первый санктуарий Девы Марии (укр.)

Вперше після завершення Другої світової війни на Волині зведуть санктуарій Діви Марії у Колегіальному костелі Святої Трійці в містечку Олика.

Сьогодні, 8 квітня, буде оголошено про зведення святині, а у руки єпископа-ординарія Луцької дієцезії Римо-католицької церквиВіталія Скомаровського у Королівському замку у Варшаві буде передана ікона Матері Божої Казимирської – покровительки Волині.

Про це повідомляє Польське радіо.

Ікону реставрувала Фундація культурної спадщини, яка від 2013 року у Колегіальному костелі Святої Трійці провадить реставраційні роботи, що фінансуються польською стороною.

Єпископ Скомаровський розповів, що серед понад 200 існуючих на Волині у 1939 році костелів, до сьогодні збереглося лише близько 20, а внаслідок трагічних подій Другої світової війни та боротьби радянської влади з Костелом, на терені Волині нині немає жодного санктуарія Діви Марії.

Реставровану ікону Матері Божої Казимирської – покровительки Волинської землі - вперше продемонструють в Конференції єпископату Польщі. Оригінальна ікона Матері Божої з Дитятком була привезена з Палестини в XVII столітті Міколаєм Кшиштофом Радзівіллом і до 1939 року вона знаходилася в Олицькому замку.

Фондована Фундацією культурної спадщин копія намальована на дерев’яній основі, яку підготував варшавський консерватор творів мистецтва Анджей Казберук та ґданський художник Томаш Кухарський. Оправу для ікони з позолоченої сріблястої бляхи виконав краківський консерватор Тадеуш Ґалянт.

«Реставрація Колегіального костелу Святої Трійці, що триває в Олиці від 2013 року, нині є найбільшим проектом відновлювальних робіт, що здійснюється за польський кошт за кордоном», - повідомив президент Фундації культурної спадщини Міхал Лащовський.

volynnews.com