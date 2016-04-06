Элладская Церковь ждет Папу Римского в середине апреля

Элладская Церковь заявила, что приняла предложение Папы Римского посетить Грецию на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на Священный Синод (правящий орган греческой православной церкви).

«Представитель церкви Греции сказал, что визит может состояться 14-15 апреля», – говорится в сообщении, передают Русские Афины.

Синод предложил Папе Франциску посетить остров Лесбос в Эгейском море, куда прибывают сотни тысяч беженцев.

Принять участие в этом мероприятии предложено и вселенскому патриарху Варфоломею.

Вселенский патриарх Варфоломей, папа Франциск и архиепископ Иероним выпустят совместное заявление в связи с трагическим положением беженцев по всему миру.

Как мы писали ранее Папа Римский Франциск активно поддерживает идую помощи и сострадания к беженцам. 26 марта он посетил центр помощи беженцам, где омыл и поцеловал ноги мусульманских, православных, индуистских и католических беженцев во время ритуального христианского обряда. Этот жест вызвал в мировой общественности довольно сильный резонанс, особенно с учетом поднявшихся анти-мусульманских и анти-иммигрантских настроений в Европе после террористических атак в Брюсселе и Париже.

Греческие же священники напротив с большим опасением отнеслись к мигрантам и беженцам. Из трибун и амвонов неоднократно звучали протесты и призывы к правительству принять меры против беженцев и мигрантов.