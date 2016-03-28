Папа Римский призвал к завершению войны в Украине и освобождению пленных
16:14, 28 марта 2016Католицизм
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Папа Римский Франциск призвал к завершению войны в Украине и освобождению пленных.
Об этом он сказал в пасхальном послании Urbi et orbi, передает Радио Ватикана.
«Пусть же Господь сопровождает также усилия, имеющие целью достичь окончательного завершения войны в Украине, вдохновляя и поддерживая также инициативы гуманитарной помощи, среди которых – освобождение заключенных», - цитирует радио слова понтифика.
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