Папа Римский призвал к завершению войны в Украине и освобождению пленных

Папа Римский Франциск призвал к завершению войны в Украине и освобождению пленных.

Об этом он сказал в пасхальном послании Urbi et orbi, передает Радио Ватикана.

«Пусть же Господь сопровождает также усилия, имеющие целью достичь окончательного завершения войны в Украине, вдохновляя и поддерживая также инициативы гуманитарной помощи, среди которых – освобождение заключенных», - цитирует радио слова понтифика.

Радио Ватикана