Папа Римский поздравил католиков с праздником Пасхи

Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово, которое католики в этом году отмечают 27 марта, поздравил верующих с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру"), в котором уделил особое внимание ситуации в Сирии, в Украине и на Африканском континенте, а также жертвам террористических актов, произошедших в разных странах.

Выйдя в полдень (13.00 мск) на балкон собора Святого Петра в Ватикане, украшенного цветами по случаю Пасхи, понтифик объявил благую весть о воскресении Христа десяткам тысяч верующим, пришедшим на площадь.

"Дорогие братья и сестры, с Пасхой! Иисус Христос, воплощение милосердия Божьего, умер на кресте из-за любви и из-за любви же и воскрес. Поэтому сегодня мы провозглашаем: Иисус есть Господь", — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Франциск отметил, что перед лицом духовно-нравственной бездны человечества, перед пустотами, которые появляются в сердцах и вызывают ненависть и смерть, только бесконечное милосердие может принести спасение и только Бог может наполнить своей любовью эти пустоты.

Обращаясь к воскресшему Христу, глава Римско-католической церкви попросил его указать "путь надежды для дорогой Сирии". "Стране, раздираемой длительным конфликтом, который сопровождается разрушениями, смертью, презрением к гуманитарному праву и распаду гражданского общества", — подчеркнул Франциск.

Папа Римский помолился и за другие страны Средиземноморья и Ближнего Востока, особенно за Ирак, Йемен и Ливию, а также за мирное сосуществование израильтян и палестинцев, и высказался за восстановление мира в Африке, в частности, в Бурунди, Мозамбике, Демократической Республике Конго и Южном Судане, где наблюдаются политическая и социальная напряженности.

Понтифик также обратился к Господу с просьбой помочь достичь "окончательного урегулирования войны в Украине". "Воодушевляя и поддерживая инициативы по оказанию гуманитарной помощи, включая освобождение задержанных лиц", — подчеркнул он.

В своем послании Франциск упомянул и жертв терроризма, назвав его "слепой и жесткой формой насилия, которое продолжает проливать невинную кровь в разных частях мира". "Как это произошло в последнее время при нападениях в Бельгии, Турции, Нигерии, Чаде, Камеруне и Кот-д'Ивуаре", — добавил папа Римский.

Папа помолился за беженцев

Кроме того, понтифик помолился за беженцев, среди которых много детей и которые спасаются от войны, голода, нищеты и социальной несправедливости. "Эти наши братья и сестры на своем пути слишком часто сталкиваются со смертью или отказом тех, кто мог бы предложить им гостеприимство и помощь", — сказал он.

В послании "Urbi et Orbi" Франциск отметил важность того, чтобы участники предстоящего 23-24 мая в Стамбуле Всемирного гуманитарного саммита не забыли поставить в центр обсуждения "человеческую личность" и разработали политику по оказанию помощи и защите жертв конфликтов и других чрезвычайных ситуаций.

В заключении папа Римский еще раз поздравил всех собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане и тех, кто слушал и смотрел его послание по радио и телевидению, с праздником Пасхи и попросил не забывать молиться о нем.

Традиционному посланию и благословению "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру") в воскресенье утром предшествовала торжественная пасхальная месса, которая началась в 10 утра (11.00 мск). Обычно верующие начинают приходить на площадь Святого Петра за несколько часов до этого, однако в этом году в связи с усиленными мерами безопасности из-за высокой террористической угрозы площадь перед собором Святого Петра за час до начала мессы была еще пуста и стала заполняться паломниками позднее обычного.

РИА Новости