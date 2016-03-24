Поляк фотографирует заброшенные греко-католические церкви и публикует в социальных сетях
18:31, 24 марта 2016Католицизм
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Мякиш-Старый (Miekisz Stary) Подкарпатское воеводство, фото: Пйотр Дурак
Польский журналист, писатель и путешественник Пйотр Дурак фотографирует оставленные после принудительной депортации украинцев с территории современной Польши греко-католические храмы.
Свои фото Пйотр Дурак публикует в социальных сетях.
По словам автора фото, некоторые храмы разобрали жители на строительный материал, другие же стали курятниками и хлевами. Одна из церквей, которую после войны переделали в склад, служила общественной уборной. Цинизм заключается в том, что доску с дыркой для справления нужд установили на месте древнего алтаря.
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