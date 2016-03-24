Поляк фотографирует заброшенные греко-католические церкви и публикует в социальных сетях

Польский журналист, писатель и путешественник Пйотр Дурак фотографирует оставленные после принудительной депортации украинцев с территории современной Польши греко-католические храмы.

Свои фото Пйотр Дурак публикует в социальных сетях.

По словам автора фото, некоторые храмы разобрали жители на строительный материал, другие же стали курятниками и хлевами. Одна из церквей, которую после войны переделали в склад, служила общественной уборной. Цинизм заключается в том, что доску с дыркой для справления нужд установили на месте древнего алтаря.

Вслух