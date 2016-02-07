Папа Франциск: хрупкость нашей планеты требует иного способа управления экономикой

Будем заботиться о творении, потому что мы получили его как дар, который нужно хранить и защищать ради будущих поколений»: с таким призывом Папа Франциск обращается в специальном видеопослании, сообщает сайт Радио Ватикана.

Святейший Отец подчёркивает: все люди, независимо от их отношения к религии, уверены, что «Земля является общим достоянием, плоды которого должны идти на пользу каждому человеку». Тем не менее сегодня «связь между нищетой и хрупкостью планеты требует иного способа управления экономикой и прогрессом, предполагая новый стиль жизни».

«Мы нуждаемся в обращении, которое бы объединило всех нас», - подчёркивает Папа. Мы должны освободиться «от рабства потребительства», чтобы начать «заботиться о своём общем доме».

Видеообращение Святейшего Отца, прочитанное на испанском языке и переведённое на 10 других языков, - это новая инициатива, организатором которой, начиная с января этого года, выступило Апостольство молитвы.