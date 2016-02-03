Папа Франциск сыграет самого себя в приключенческой ленте.

В основе сюжета - жизнь семьи, с которой случаются истории, уже описанные в Библии.

Глава католической церкви в написание сценария не вмешивался, попросил только, чтобы фильм был как можно понятнее для молодежи.

Гонорар за актерский дебют Папа отдаст на помощь детям из малоимущих семей.

ТСН