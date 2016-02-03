Папа Франциск сыграет самого себя в приключенческой ленте
12:22, 03 февраля 2016Католицизм
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Папа Франциск сыграет самого себя в приключенческой ленте.
В основе сюжета - жизнь семьи, с которой случаются истории, уже описанные в Библии.
Глава католической церкви в написание сценария не вмешивался, попросил только, чтобы фильм был как можно понятнее для молодежи.
Гонорар за актерский дебют Папа отдаст на помощь детям из малоимущих семей.
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