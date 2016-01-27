В Ватикане Папа Франциск встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани

26 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Ирана Хасана Рухани, сообщает сайт Радио Ватикана.

Во время дружественной беседы «были отмечены общие духовные ценности и добрые отношения между Святейшим Престолом и Исламской Республикой Иран. Беседа коснулась жизни Церкви в стране и усилий Святейшего Престола в деле продвижения человеческого достоинства и свободы вероисповедания».

Стороны затронули тему реализации Соглашения по ядерной программе Ирана и подчеркнули «важную роль страны в продвижении политических решений проблем Ближнего Востока, в противодействии распространению терроризма и незаконной торговле оружием». В связи с этим была подчёркнута «важность межрелигиозного диалога и ответственность религиозных общин в продвижении примирения, терпимости и мира».

После встречи с Папой Франциском президент Ирана побеседовал с ватиканским Государственным Секретарём кардиналом Пьетро Паролином и Секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером.