На Тернопольщине начался Первый всеукраинский пленэр иконописцев "Окно в Небо. Зарваница-2016"

На Тернопольщине, в Марийском Духовном центре в Зарванице начался Первый всеукраинский пленэр иконописцев «Окно в Небо. Зарваница-2016». Как сообщили УНИАН в Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ, участие в нем принимают 12 иконописцев из разных регионов Украины.

Предусмотрено, что каждый из них напишет большую выносную икону. Также в рамках пленэра художниками будут созданы небольшие иконы-обереги, которые передадут воинам АТО и капелланам.

Завершится пленэр 12 февраля в праздник Трех Святителей открытием в Духовном центре в Зарванице выставки написанных икон. Также состоится аукцион работ художников, которые будут освящены в Зарванице.

По случаю открытия пленэра состоялся молебен, во время которого митрополит Тернопольско-Зборовский Василий Семенюк благословил иконописцев на написание икон.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно на Всеукраинские паломничества сюда приходит около 100 тыс. паломников.