Папа Римский назвал интернет божьим даром и воплощением подлинного добра

Папа римский Франциск назвал интернет божьим даром и воплощением подлинного добра.

Такое заявление сделано понтификом в послании к пастве по случаю отмечаемого в воскресенье 50-го Всемирного дня социальных коммуникаций (World Day for Social Communications).

"Интернет есть дар Божий. Он предоставляет нам поистине безграничные возможности для человеческого единения и проявления солидарности", - говорится в тексте послания, опубликованном на ватиканском новостном портале news.va.

При этом, как подчеркнул Франциск, это не означает, что в интернете нет проблем. По его словам, скорость распространения в сети информации часто значительно превышает человеческие способности по ее правильной оценке и осмыслению.

Кроме того, отметил понтифик, часто интернет используется для того, чтобы отгородиться от настоящих проблем, изолировать себя от общества.

"Тем не менее, все это не должно быть причиной отказываться от общения в социальных сетях и других видов коммуникации в интернете. Электронные письма, текстовые сообщения, социальные сети и чаты также могут быть формами общения между людьми", - убежден римский первосвященник.

Он однако счел нужным добавить, что "не технология определяет, является ли общение истинным, а человеческое сердце и наша способность использовать с умом средства, которые есть в нашем распоряжении". Коммуникация "должна строить мосты, исцелять раны и затрагивать сердца", - пишет Франциск и призывает сделать социальные сети "пространством милосердия, способствующим общению".

В декабре прошлого года папа римский опубликовал в Instagram свое первое селфи. Но ранее он публично признавался, что "не дружит" с технологиями, не знает, как пользоваться компьютером, и призвал молодежь меньше времени проводить в интернете и "в экранах смартфонов".

Папа также говорил, что продукты технического прогресса должны улучшать жизнь, но не пытаться заменить ее. С одобрением социальных сетей и интернета в целом ранее выступал и предшественник Франциска на папском престоле - Бенедикт XVI.

В 2011 году, тоже в День социальных коммуникаций, Папа Ратцингер "благословил" общение в социальных сетях, подчеркнув его "значимость для установления новых знакомств, обмена знаниями и культурного диалога".

ТАСС