Папа Римский: ревность и зависть - это уродливые грехи, которые убивают словами

21 января Папа Франциск совершил утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы, сообщает "Радио Ватикан".

Свою проповедь Святейший Отец начал с комментария на чтение из Первой книги Царств, в котором говорится о зависти израильского царя Саула к своему военачальнику Давиду.

После победы Давида над филистимлянами народ на улицах радостно восхвалял молодого победителя песнями: «Саул победил тысячи, а Давид - десятки тысяч». С этого дня, отметил Папа, Саул начал смотреть на Давида с недоверием, стал подозревать его в возможном предательстве и даже решил убить Давида. Затем он всё же последовал совету сына и пересмотрел своё решение, но через какое-то время к Саулу снова возвращаются дурные мысли. Ревность, отметил Папа, - это болезнь, которая имеет постоянные рецидивы, она приводит к зависти:

«Насколько же уродлива зависть! Это скверная позиция, пагубный грех. Ревность или зависть прорастают в сердце, как сорняки: они не позволяют вырасти полезным растениям. Всё, что, как им кажется, бросает на них тень, докучает им. Для них не бывает мира и покоя! Такие сердца живут в муках, это - скверные сердца. Мы слышали здесь, что завистливое сердце приводит к убийству, к смерти. В этом отношении Священное Писание предельно ясно: завистью дьявола в мир вошла смерть».

Зависть убивает, подчеркнул Папа Франциск, «она не терпит, чтобы у другого было, чего нет у меня. Она всегда приносит боль, потому что сердце человека ревнивого и завистливого страдает». Эта боль желает смерти других. «Как же часто в наших общинах, - отметил Святейший Отец, - и не нужно далеко ходить за примерами, - из-за зависти убивают языком. Один завидует другому, и начинаются сплетни на уничтожение!»

«Размышляя об этом отрывке из Писания, я призываю себя самого и всех вас заглянуть в глубину своих сердец: нет ли в них чего-нибудь от ревности, от зависти, которые всегда приводят к смерти и вовсе не делают нас счастливыми? Этот недуг всегда принуждает тебя считать, будто что-то хорошее в другом направлено против тебя. Это отвратительный грех и начало очень многих преступлений. Будем же просить Господа о благодати не открывать наши сердца для ревности, не открывать сердца для зависти, потому что они всегда приводит к смерти».

Понтий Пилат, отметил Папа, обладал мудростью: в Евангелии святой Марк пишет, что римский префект Иудеи сумел увидеть исконную причину, по которой синедрион осудил Христа: «Согласно истолкованию Пилата, который был очень умным, но малодушным человеком, именно зависть привела к смерти Иисуса». Она стала инструментом, крайним средством, подчеркнул Святейший Отец.

«Попросим у Господа о благодати никогда из-за зависти не приводить к смерти ни брата и сестру из прихода или общины, ни соседа по дому: у каждого имеются свои собственные грехи, и каждый обладает своими личными достоинствами. У каждого есть что-то своё. Будем же бдительны и да не принесём никому гибели своими сплетнями из-за ревности или зависти».