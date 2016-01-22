Папу Франциска официально пригласили в римскую мечеть

В ближайшем времени Папа Римский Франциск может впервые посетить Большую мечеть Рима. 20 января лидеры исламской общины Италии передали ему официальное приглашение. Об этом говорится в информации пресс-службы Ватикана. Дата предстоящего визита пока не называется.

Через три дня после того, как Франциск посетил римскую синагогу, он принял делегацию мусульман, которые пригласили понтифика побывать в римской мечети - одной из самых больших в Европе. В состав делегации входили вице-президент исламской общины в Италии имам Яхья Паллавичини, директор Исламского культурного центра в Италии Абдалла Радван и послы ряда арабских стран, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на I.MEDIAI.

Ранее мусульманские лидеры Италии выразили пожелание, чтобы визит Папы в мечеть совпал по времени с визитом в Рим эмира Катара, который намечен на 27 января.

Первым понтификом, зашедшим в мечеть, был Иоанн Павел II. Этот визит состоялся 6 мая 2001 года в Дамаске. В сопровождении тогдашнего верховного муфтия Сирии Ахмеда Кефтару понтифик посетил знаменитую мечеть Омейядов, в прошлом христианскую базилику, где, преданию, хранится голова Иоанна Крестителя.

Бенедикт XVI посетил Голубую мечеть в Стамбуле 30 ноября 2006 года.

Что касается Папы Франциска, то за неполные три года своего понтификата он уже дважды бывал в молитвенных домах мусульман: 29 ноября 2014 - в Голубой мечети Стамбула, а 30 ноября 2015 - в центральной мечети центральноафриканской столицы города Банги.

Большая мечеть Рима была возведена по проекту итальянского архитектора Паоло Портогези и на средства саудовского короля Фейсала. Открытая в 1995 году, она может вмещать до 12 тысяч человек.

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