Папа Римский обратился к участникам Всемирного экономического форума в Давосе

Папа Римский Франциск призвал предпринимательский мир к ответственному отношению к социальным проблемам экономики. В распространенном накануне обращении понтифика к участникам Всемирного экономического форума в Давосе содержится пожелание "дать жизнь новым предпринимательским моделям, которые - наряду с продвижением передовых технологий - были бы в состоянии также обеспечить достойный уважения труд для всех, поддержку и консолидацию социальных благ и охрану окружающей среды".

Папа Франциск вновь высказал свое требование "не забывать о бедных". По его мнению, "это и есть главный вызов, на который должны дать ответ экономические лидеры."

Франциск предупредил, что никогда нельзя "позволять, чтобы культура благосостояния нас успокаивала, ибо оплакивать чужие трагедии не означает лишь сочувствие их страданиям". Папа считает, что следует отдавать отчет в том, что "наши собственные деяния лежат в основе несправедливости и неравенства". Отсюда его призыв, перекликающийся с буллой (декретом) о провозглашении святого юбилейного Года милосердия, "иметь очи, дабы видеть нищету в мире, раны стольких братьев и сестер наших, лишенных достоинства... уши, чтобы слышать их крик о помощи", сообщает ТАСС.

Папа напомнил, что "ответственность перед нашими братьями и сестрами - это и есть важнейшая часть нашей гуманности". Вот почему, подчеркивает суверен Ватикана, "не следует бояться открывать умы и сердца наши бедным... и только так открывается полная свобода действий талантливым людям, путь полнокровной жизни, которую одним лишь культом потребления нельзя достичь".

Римский первосвященник говорит в своем послании о "происходящих эпохальных и глубоких изменениях", о "грядущей четвертой индустриальной революции, успехах робототехники и научных открытиях", которые не должны привести привели "к уничтожению человеческой личности и к приходу на смену бездушной машины или превращению нашей планеты в опустевший сад для немногих избранных".

Глава Римско-католической церкви заявляет, что "нынешний момент предоставляет ценную возможность для управления текущими процессами во имя созидания общества, основанного на уважении человеческого достоинства, на терпимости, на сочувствии и милосердии".