Этот год должен стать благоприятным временем, чтобы окончательно закончить конфликт на Восточной Украине - Папа Римский

О мире на Донбассе говорил Папа Римский. Во время традиционной встречи с дипломатами понтифик отметил, что особую роль в урегулировании конфликта должны сыграть не только отдельные страны, но и все мировое сообщество.

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"Этот год милосердия должен стать благоприятным временем для того, чтобы окончательно закончить конфликт на Восточной Украине. Особенно важна поддержка, которую могут предложить в преодолении кризиса международное сообщество, отдельные страны и гуманитарные организации", - говорит Папа Римский Франциск.