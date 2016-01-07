Папа Римский поздравил церкви восточного обряда с Рождеством

Папа Римский Франциск выразил духовную близость прихожанам церквей восточного обряда, которые придерживается юлианского календаря, и поздравил их с Рождеством по старому стилю. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

"Сегодня выражаем духовную близость братьям и сестрам христианского Востока, католикам и православным, многие из которых завтра будут праздновать Господне Рождество. Выражаем им наши пожелания мира и добра", - эти слова Папы Франциска после молитвы "Ангелус" прозвучали в среду, 6 января, на площади Святого Апостола Петра.

В этот день в церквях восточного обряда, которые придерживаются старого стиля, празднуют Навечерие Рождества, а в церквях, которые придерживаются григорианского календаря, празднуется Богоявление Господа нашего Иисуса Христа, то есть Иорданские праздники, и Церковь латинского обряда отмечает торжество Богоявления, то есть Явление Младенца Иисуса трем царям, поэтому день называют также праздником Трех царей.

По этому случаю в 10:00 по римскому времени Папа Франциск возглавил в главном храме католической церкви - базилике Святого Апостола Петра в Ватикане - торжественную святую мессу, а в полдень из окна своей библиотеки помолился вместе с десятками тысяч паломников и римлян, которые переполнили площадь перед базиликой Святого Петра. После прочтения Марийской молитвы "Ангел Господень" понтифик отдельно поздравил с Христовым Рождеством всех, кто придерживается юлианского календаря.

Святейший Отец также вспомнил, что в этот день отмечается Всемирный день миссионерского детства. Это праздник детей, которые своими молитвами и жертвами помогают наиболее нуждающимся ровесникам, и, таким образом, дети становятся миссионерами и свидетелями братства.

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